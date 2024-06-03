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Товарищеские матчи. Сборные

Гибралтар
19:00
ШотландияНе начат
Хорватия
20:00
Северная МакедонияНе начат
Албания
21:00
ЛихтенштейнНе начат
Англия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Германия
21:45
УкраинаНе начат

Ирландия - Венгрия. 4 июня 2024 21:45

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 Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Сборная Ирландии Сборная Венгрии Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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