Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
18:00
Сан-МариноНе начат
Финляндия
20:00
Северная ИрландияНе начат
Молдова
20:00
АлбанияНе начат
Польша
22:45
ЧехияНе начат
Англия
22:45
МальтаНе начат
Италия
22:45
Северная МакедонияНе начат
Дания
22:45
СловенияНе начат

Карраскаль: в России я счастлив. Но если будет предложение от клуба, выступающего в еврокубках, я бы его рассмотрел

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Колумбийский полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль признался, что хотел бы играть в Лиге Европы или Лиге чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"
- Если поступит предложение от клуба, выступающего в Лиге Европы или Лиге чемпионов, например, из Испании или Италии, я бы его рассмотрел. Это моя мечта, как и любого футболиста. Но сейчас я в России, в "Динамо", и чувствую себя замечательно, я счастлив. Меня здесь все устраивает.

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль играет в российской Премьер-лиге с февраля прошлого года. Колумбиец перешел в московское ЦСКА из аргентинского клуба "Ривер Плейт". Этим летом 25-летний колумбией сменил клубную прописку, перебравшись в "Динамо". На его счету 48 матчей в чемпионате России, в которых игрок отличился 7 забитыми мячами и 8 результативными передачами. В составе "армейцев" Карраскаль становился обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны.

Источник: "Чемпионат"

Карраскаль Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится