- Если поступит предложение от клуба, выступающего в Лиге Европы или Лиге чемпионов, например, из Испании или Италии, я бы его рассмотрел. Это моя мечта, как и любого футболиста. Но сейчас я в России, в "Динамо", и чувствую себя замечательно, я счастлив. Меня здесь все устраивает.
Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль играет в российской Премьер-лиге с февраля прошлого года. Колумбиец перешел в московское ЦСКА из аргентинского клуба "Ривер Плейт". Этим летом 25-летний колумбией сменил клубную прописку, перебравшись в "Динамо". На его счету 48 матчей в чемпионате России, в которых игрок отличился 7 забитыми мячами и 8 результативными передачами. В составе "армейцев" Карраскаль становился обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны.
Источник: "Чемпионат"
Карраскаль: в России я счастлив. Но если будет предложение от клуба, выступающего в еврокубках, я бы его рассмотрел
Колумбийский полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль признался, что хотел бы играть в Лиге Европы или Лиге чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"