"Замечательно играет, команда хорошо выступает. Он с удовольствием вернулся бы в Петербург, если бы была такая возможность", — заявил Семак "СЭ".
Малком покинул "Зенит" минувшим летом. Бразилец перешел в "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро. В чемпионате Саудовской Аравии вингер сыграл 13 матчей. В них футболист отличился 6 голами и 4 результативными передачи.
Ранее тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал, что Малком скучает по Санкт-Петербургу.
Семак: Малком с удовольствием вернулся бы в Петербург, если бы была такая возможность
Наставник "Зенита" Сергей Семак заявил, что экс-игрок петербургского клуба Малком с удовольствием вернулся бы в команду.
Фото: ФК "Зенит"