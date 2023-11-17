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Семак: Малком с удовольствием вернулся бы в Петербург, если бы была такая возможность

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Наставник "Зенита" Сергей Семак заявил, что экс-игрок петербургского клуба Малком с удовольствием вернулся бы в команду.
Фото: ФК "Зенит"
"Замечательно играет, команда хорошо выступает. Он с удовольствием вернулся бы в Петербург, если бы была такая возможность", — заявил Семак "СЭ".

Малком покинул "Зенит" минувшим летом. Бразилец перешел в "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро. В чемпионате Саудовской Аравии вингер сыграл 13 матчей. В них футболист отличился 6 голами и 4 результативными передачи.

Ранее тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал, что Малком скучает по Санкт-Петербургу.

Зенит Малком Аль-Хиляль Семак
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