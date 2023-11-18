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"Матч ТВ": все игроки сборной России тренируется в общей группе перед матчем с Кубой

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Сборная России в полном составе провела тренировку в преддверии товарищеского матча с Кубой.
Фото: РФС
В Новогорске вышли все футболисты, вызванные Валерием Карпиным на этот матч. Сегодня, 18 ноября, сборная России, вслед за Кубой, прилетит в Волгоград. Сама игра состоится на "Волгоград-Арене" 20 ноября.

Эта встреча станет для сборной России последней в календарном году. В следующий раз команда соберется не раньше марта 2024 года.

Источник: "Матч ТВ".

Сборная России Сборная Кубы
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