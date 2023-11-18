В Новогорске вышли все футболисты, вызванные Валерием Карпиным на этот матч. Сегодня, 18 ноября, сборная России, вслед за Кубой, прилетит в Волгоград. Сама игра состоится на "Волгоград-Арене" 20 ноября.
Эта встреча станет для сборной России последней в календарном году. В следующий раз команда соберется не раньше марта 2024 года.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": все игроки сборной России тренируется в общей группе перед матчем с Кубой
Сборная России в полном составе провела тренировку в преддверии товарищеского матча с Кубой.
Фото: РФС