"Была ли у меня возможность уехать за границу? Я пока об этом ничего не знаю. Надо разговаривать об этом с клубом", — сказал Чалов.
Напомним, в летнее трансферное окно сообщалось, что 25-летним футболистом интересовались турецкие клубы, однако, вероятно, эту информацию распространяли местные непроверенные источники. Чалов уже играл за границей: вторую часть сезона-2021/2022 он провёл в швейцарском "Базеле".
Источник: Sport24.
Чалов: не знаю, была ли у меня возможность уехать в зарубежный клуб
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что не знает, была ли у него возможность в летнее окно уехать в другой клуб.
Фото: "Чемпионат"