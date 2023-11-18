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Чалов: не знаю, была ли у меня возможность уехать в зарубежный клуб

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что не знает, была ли у него возможность в летнее окно уехать в другой клуб.
Фото: "Чемпионат"
"Была ли у меня возможность уехать за границу? Я пока об этом ничего не знаю. Надо разговаривать об этом с клубом", — сказал Чалов.

Напомним, в летнее трансферное окно сообщалось, что 25-летним футболистом интересовались турецкие клубы, однако, вероятно, эту информацию распространяли местные непроверенные источники. Чалов уже играл за границей: вторую часть сезона-2021/2022 он провёл в швейцарском "Базеле".

Источник: Sport24.

ЦСКА Чалов
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