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Тренер "Нефтчи": против "Зенита" играли лучше, чем играем в чемпионате

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Главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту прокомментировал победу над "Зенитом" (2:1) в товарищеском матче.
Фото: Vasile Mihai-Antonio / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Против "Зенита" играли лучше, чем играем в чемпионате. Радует, что Мирзов набирает форму. Надеюсь, будет лучше и в премьер-лиге", — сказал Муту.

Напомним, 30-летний Мирзов в этом матче дубль. До этого Резиуан выступал только за российские команды. "Нефтчи", за который он играет с сентября 2023 года, его первая зарубежная команда.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Нефтчи Зенит Мирзов
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