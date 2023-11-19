"Против "Зенита" играли лучше, чем играем в чемпионате. Радует, что Мирзов набирает форму. Надеюсь, будет лучше и в премьер-лиге", — сказал Муту.
Напомним, 30-летний Мирзов в этом матче дубль. До этого Резиуан выступал только за российские команды. "Нефтчи", за который он играет с сентября 2023 года, его первая зарубежная команда.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Тренер "Нефтчи": против "Зенита" играли лучше, чем играем в чемпионате
Главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту прокомментировал победу над "Зенитом" (2:1) в товарищеском матче.
Фото: Vasile Mihai-Antonio / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru