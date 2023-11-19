"Атмосфера прекрасная. Скучал по болельщикам - это же часть футбола. Без них футбола и спорта нет. Болельщики - одни из главных фигур в развитии футбола, проведении матчей", - цитирует Семина "Чемпионат".
Сегодня, 19 ноября, состоялся золотой ретро-матч, в котором встречались столичные "Локомотив" и ЦСКА. Встреча завершилась минимальной победой "железнодорожников" со счетом 1:0. Победный мяч записал на свой счет полузащитник Дмитрий Лоськов. Отметим, что игра проходила на домашнем стадионе "Локомотива" "РЖД Арена", и на ней присутствовало 11 217 зрителей, при общей вместимости арены 28 800.
Семин: скучал по болельщикам. Без них футбола нет
Главный тренер "Локомотива" в матче легенд против ЦСКА Юрий Семин признался, что скучал по болельщикам.
Фото: "СЭ"