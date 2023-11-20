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Жирков: "Краснодар" — это реальный конкурент "Зениту" в борьбе за чемпионство в РПЛ

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Экс-игрок лондонского "Челси" Юрий Жирков высказался о борьбе "Краснодара" и "Зенита" за титул в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Жирков"
"Если команда на первом месте, конечно, это реальный конкурент "Зениту" в чемпионате. Уже идет борьба, каждая ошибка на вес золота. Кто ее допустит, тот проиграет", — цитирует Жиркова РИА Новости.

По итогам 15 туров "Краснодар" является лидером чемпионата России, набрав 32 очка. "Зенит" идет следом за "быками", команда Сергея Семака набрала 30 очков. Очная встреча клубов завершилась ничьей 1:1. Мячи забили полузащитник черно-зеленых Эдуард Сперцян и нападающий петербуржцев Матео Кассьерра.

Зенит Краснодар Жирков
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