"Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте, что хотите. Стартовые позиции все равно должны быть в России, страна должна быть в сердце. Здесь, сегодня тебя воспитывают, вкладывают силы тренеры, родители — отдай им должное", — сказал Билялетдинов.
38-летний Билялетдинов выступал в Англии за "Эвертон" с 2009 по 2012 год, а с 2017 по 2019 год за литовский клуб "Ритеряй", где и завершил карьеру. Наиболее известен спортсмен по выступлениям за московский "Локомотив", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Билялетдинов: все равно, вылетит "Эвертон" из АПЛ или нет
Источник: "РБ Спорт"
Д. Билялетдинов: никому мы за границей на фиг не нужны. Делайте в России свое дело
Бывший российский полузащитник Динияр Билялетдинов высказался на тему необходимости отъезда российских игроков.
Фото: "Чемпионат"