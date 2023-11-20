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Д. Билялетдинов: никому мы за границей на фиг не нужны. Делайте в России свое дело

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Бывший российский полузащитник Динияр Билялетдинов высказался на тему необходимости отъезда российских игроков.
Фото: "Чемпионат"
"Никому мы там на фиг не нужны. Делайте здесь свое дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте, что хотите. Стартовые позиции все равно должны быть в России, страна должна быть в сердце. Здесь, сегодня тебя воспитывают, вкладывают силы тренеры, родители — отдай им должное", — сказал Билялетдинов.

38-летний Билялетдинов выступал в Англии за "Эвертон" с 2009 по 2012 год, а с 2017 по 2019 год за литовский клуб "Ритеряй", где и завершил карьеру. Наиболее известен спортсмен по выступлениям за московский "Локомотив", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Билялетдинов: все равно, вылетит "Эвертон" из АПЛ или нет

Источник: "РБ Спорт"

Билялетдинов Д
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