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Билялетдинов: все равно, вылетит "Эвертон" из АПЛ или нет

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Бывший полузащитник "Эвертона" Динияр Билялетдинов признался, что ему всё равно, вылетит ли его бывшая команда из АПЛ.
Фото: Getty Images
"Вообще всё равно, если честно, вылетит ли "Эвертон" в этом сезоне. Я не знаю и не владею полной информацией, за что и почему", — сказал Билялетдинов.

38-летний Билялетдинов играл за английскую команду с 2009 по 2012 год. За это время полузащитник вышел на поле в 77 матчах, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач.

"Эвертон" лишили 10 очков, таким образом команда опустилась в зону вылета АПЛ с четырьмя очками.

Источник: Metaratings.

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Билялетдинов Д Эвертон АПЛ
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