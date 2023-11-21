– Лучший тренер первого круга РПЛ – Владимир Ивич. "Краснодар" показывает очень хорошую игру, они могут навязать серьезную конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство. Абаскаль? На мой взгляд, он даже не в пятерке лучших тренеров первого круга. "Спартак" вне топ-5 РПЛ – плохой результат, – цитирует Камоцци "РБ Спорт".
После 15-ти сыгранных туров первого круга чемпионата России "Краснодар" под руководством Владимира Ивича единолично возглавляет таблицу, набрав 32 очка. Ближайшим преследователем "быков" является бессменный чемпион страны последних 5-ти лет "Зенит" с Сергеем Семаком. Бронзовый призер прошлого сезона "Спартак" Гильермо Абаскаля идет седьмым, имея на счету 24 очка. В субботу, 25 сентября, "красно-белые" в гостях сыграют с калининградской "Балтикой".
Камоцци: Абаскаль не в пятерке лучших тренеров первого круга РПЛ, "Спартак" вне топ-5
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером по итогам первого круга чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"