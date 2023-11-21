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Круговой: после зимней паузы "Зениту" нужно на максимуме провести оставшиеся игры

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Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал о целях своей команды после зимней паузы в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Своевременна ли для нас пауза в чемпионате? Особой разницы в этом плане нет, нам есть чем заняться в паузу. Уже после нее самое важное – на максимуме провести оставшиеся игры", – заявил Круговой в беседе с "Матч ТВ".

По итогам 15 туров "Зенит" занимает второе место в чемпионате России. Команда Сергея Семака набрала 30 очков. Второй круг для сине-бело-голубых стартует с матча против "Сочи". Противостояние команд пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" 25 ноября. Начало - 15:15 (мск).

Зенит Круговой
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