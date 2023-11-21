- Не рассматривал бы матч с Кубой (8:0) со стороны результата. Такая эйфория свойственна болельщикам. У сборной России за этот год сформировался костяк, который предопределяет качество игры и результат. Национальная команда двигается вперед и просматривается перспектива. Всё определяет результат и уровень соперников, с которыми мы играем. Сборная России сохраняет инерцию. Важно, что молодежь появляется в национальной команде. Тренерский штаб задумывается о завтрашнем дне, - передает слова Бышовца "РБ Спорт".
20 ноября состоялся товарищеский матч между национальными сборными России и Кубы, который завершился разгромной победой наших парней со счетом 8:0. Забитыми голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Никита Кривцов, Данил Пруцев и Александр Мостовой. Игра прошла в Волгограде на арене Чемпионата мира-2018, посещаемость встречи составила более 40 тысяч человек.
До этого сборная России провела в 2023 году два домашних товарищеских матча: игра с Ираком в Санкт-Петербурге закончилась победой 2:0, встреча с Камеруном в Москве - победой 1:0.
Бышовец: не рассматривал бы матч с Кубой со стороны результата. У сборной России за этот год сформировался костяк
Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец дал комментарий по итогам товарищеского матча со сборной Кубы (8:0).
Фото: РФС