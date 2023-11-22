"У вас очень сильная сборная, если честно. Это одна из лучших сборных, с которой мы когда-либо играли. Мы играли со сборными Чили, Уругвая, но сборная России намного сильнее", — сказал Моргадо.
Матч против сборной России стал для 20-летнего Моргадо первым в составе национальной команды. На клубном уровне футболист выступает за команду "Санти Спиритус" из Кубы.
Напомним, сборная России завершила программу выступлений на 2023 год.
Источник: Metaratings.
Вратарь Кубы: у России очень сильная сборная. Намного сильнее, чем у Уругвая и Чили
Вратарь сборной Кубы Исмель Моргадо после матча с Россией (0:8) высказался об уровне соперника.
Фото: "Чемпионат"