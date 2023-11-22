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Вратарь Кубы: у России очень сильная сборная. Намного сильнее, чем у Уругвая и Чили

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Вратарь сборной Кубы Исмель Моргадо после матча с Россией (0:8) высказался об уровне соперника.
Фото: "Чемпионат"
"У вас очень сильная сборная, если честно. Это одна из лучших сборных, с которой мы когда-либо играли. Мы играли со сборными Чили, Уругвая, но сборная России намного сильнее", — сказал Моргадо.

Матч против сборной России стал для 20-летнего Моргадо первым в составе национальной команды. На клубном уровне футболист выступает за команду "Санти Спиритус" из Кубы.

Напомним, сборная России завершила программу выступлений на 2023 год.

Источник: Metaratings.

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