"Действительно, были какие-то разговоры, но это все уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели все обсудить с представителями "Зенита", и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился", — цитирует Барриоса "СЭ".
Барриос стал игроком "Зенита" в феврале 2019 года. За клуб из северной столицы полузащитник сыграл 167 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. Вместе с сине-бело-голубыми колумбиец стал пятикратным чемпионом России, трижды побеждал в Суперкубке России и 1 раз становился победителем Кубка России.
Барриос — переходе в "Ноттингем Форест": были какие-то разговоры, но это уже в прошлом
Футболист "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал слухи о своем возможном переходе в английский "Ноттингем Форест".
Фото: ФК "Зенит"