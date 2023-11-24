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Ещенко: о какой легкой прогулке для "Спартака" может идти речь? "Балтика" постарается навязать свою игру и забрать очки

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Экс-защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о своих ожиданиях от выездной игры красно-белых в матче 16 тура РПЛ против "Балтики".
Фото: ФК "Спартак"
- Против "Спартака" настраиваться будут все. "Балтика" постарается навязать свою игру и забрать очки. Играть в футбол сейчас умеют все, поэтому о какой легкой прогулке для "Спартака" может идти речь? Понятно, что по игрокам и имиджевой составляющей "Спартак" - лидер. Но всё же решается на поле, - передает слова Ещенко "Чемпионат".

25 ноября калининградская "Балтика" и московский "Спартак" сыграют между собой на поле "Ростех Арены" в рамках 16 тура Российской премьер-лиги. Игра начнется в 19:45 по столичному времени.

"Спартак" занимает шестую строчку турнирной таблицы по итогам первого круга, набрав 24 очка в 15 матчах. "Балтика" с 12 набранными очками находится на 14 месте - в зоне стыковых матчей. 11 из 12 своих очков калининградцы набрали в домашних встречах.

Спартак Балтика Ещенко
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