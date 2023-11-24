- Против "Спартака" настраиваться будут все. "Балтика" постарается навязать свою игру и забрать очки. Играть в футбол сейчас умеют все, поэтому о какой легкой прогулке для "Спартака" может идти речь? Понятно, что по игрокам и имиджевой составляющей "Спартак" - лидер. Но всё же решается на поле, - передает слова Ещенко "Чемпионат".
25 ноября калининградская "Балтика" и московский "Спартак" сыграют между собой на поле "Ростех Арены" в рамках 16 тура Российской премьер-лиги. Игра начнется в 19:45 по столичному времени.
"Спартак" занимает шестую строчку турнирной таблицы по итогам первого круга, набрав 24 очка в 15 матчах. "Балтика" с 12 набранными очками находится на 14 месте - в зоне стыковых матчей. 11 из 12 своих очков калининградцы набрали в домашних встречах.
Ещенко: о какой легкой прогулке для "Спартака" может идти речь? "Балтика" постарается навязать свою игру и забрать очки
Экс-защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о своих ожиданиях от выездной игры красно-белых в матче 16 тура РПЛ против "Балтики".
Фото: ФК "Спартак"