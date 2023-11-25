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Горшков: у Пиняева были бы шансы в драке против Дзюбы, если бы тот встал на колени

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Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков не верит, что его бывший одноклубник Сергей Пиняев мог подраться с Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Могу ли я себе представить драку Пиняева и Дзюбы? Конечно, не могу! Максимум, если Дзюба бы стоял на коленках, то можно было бы потолкаться, побороться. Тогда у Сережи был бы шанс", — сказал Горшков.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались после матча со "Спартаком" (1:1) в 14-м туре РПЛ. Однако сначала эту информацию опровергли в клубе, а затем и сами игроки, подшутив над своими антропометрическими показателями.

Источник: Sport24.

Горшков Пиняев Дзюба Локомотив Крылья Советов
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