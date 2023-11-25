- Игнатов и Селихов приболели. Зобнин продолжает восстанавливаться в Москве, - передает слова Зеленова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин не полетел с командой в Калининград на матч 16 тура Российской премьер-лиги против "Балтики", оставшись в Москве по медицинским соображениям. В матче 15 тура против "Ростова" (2:1) Зобнин был досрочно заменен из-за повреждения по ходу первого тайма.
Селихов и Игнатов пропустят матч "Спартака" по медицинским причинам
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о причинах отсутствия в заявке красно-белых на матч 16 тура РПЛ с "Балтикой" голкипера Александра Селихова и хавбека Михаила Игнатова.
Фото: ФК "Спартак"