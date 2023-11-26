"Личка говорит, что пока видит меня на скамейке запасных и утверждает, что я не против этого? Он хочет найти лучшую формацию, сделать лучше для команды", — сказал Карраскаль.
25-летний Карраскаль вышел в стартовом составе лишь в трёх из 10 доступных ему в составе "Динамо" матчах чемпионата России. В ещё шести он появлялся со скамейки запасных, а матч с "Локомотивом" (0:0) пропустил и смотрел за пределами поля.
Источник: Sport24.
Карраскаль не против статуса запасного в "Динамо", так как Личка хочет сделать лучшее для команды
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль рассказал о своём отношении к статусу запасного в московской команде.
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