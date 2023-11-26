"Стал ли этот матч для меня особенным? Да, здесь были для меня счастливые моменты. Это для меня как дома. Было особенно", — сказал Карраскаль.
25-летний Карраскаль оказался в ЦСКА в феврале 2022 года, когда московская команда арендовала его с правом выкупа у "Ривер Плейта". В конце сезона армейцы решили активировать эту возможность и колумбиец провёл в составе команды полноценный сезон, а затем отправился в "Динамо".
Источник: Sport24.
Карраскаль — о матче с ЦСКА: он был особенным. Почувствовал себя как дома
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль высказался после возвращения на стадион "ВЭБ Арена" в матче с ЦСКА (3:2) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ