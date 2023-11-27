– Не сказал бы, что Карраскаль – топ-игрок. Он в ЦСКА здорово себя проявлял, а в "Динамо" у него пока не получается. Но как раз в игре против ЦСКА он был одним из лучших, его выход на поле все изменил. Он изменил ход игры. Одну игру провел здорово, посмотрим, как будет на дистанции, – цитирует 55-летнего специалиста "РБ Спорт".
В субботу, 25 ноября, "Динамо" одержало волевую победу над ЦСКА в выездном матче 16-го тура чемпионата России. Дерби на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве закончилось со счетом 3:2 в пользу "бело-голубых". Полузащитник Бителло оформил дубль в составе гостей. Хорхе Карраскаль, который летом перешел из ЦСКА в "Динамо", вышел на замену во втором тайме.
В составе "бело-голубых" 25-летний парагваец принял участие в 12 матчах, отметившись одним ассистом. Благодаря победе над "армейцами" команда Марцела Лички набрала 28 очков и поднялась на третье место в таблице Российской Премьер-Лиги.
По итогам 16-ти сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге сменился лидер. "Краснодар", возглавлявший таблицу на протяжении долгого времени, уступил в Екатеринбурге "Уралу" со счетом 1:3 и опустился на второе место. На верхнюю строчку поднялся "Зенит", который в минувшую субботу разгромил дома "Сочи" (3:0). Московское "Динамо" одержало волевую победу над ЦСКА и теперь замыкает тройку сильнейших команд страны.
Мостовой: не сказал бы, что Карраскаль – топ-игрок. В "Динамо" у него пока не получается
Экс?полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой оценил игру полузащитника "Динамо" Хорхе Карраскаля в дерби против ЦСКА в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"