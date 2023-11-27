– Когда люди уже окунулись в телевизионную аналитику, они уже по-другому относятся к работе и ведущего, и вообще к журналистскому хлебу. Дзюба уже тоже вкусил. Поэтому я думаю, что это больше бравада, чтобы мы это обсуждали. Простите, Артем, но я вам не верю, совсем. Как сказал герой Никиты Михалкова в его фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" Александру Кайдановскому: "Вы знаете, а я вам не верю… совсем", – цитирует Губерниева "Советский спорт".
Артем Дзюба стал игроком "Локомотива" в феврале нынешнего года. Минувшим летом 35-летний форвард продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2023/24. В нынешней кампании Дзюба принял участие в 18 играх в составе "железнодорожников" в чемпионате и Кубке страны, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.
В минувшем туре "Локомотив" в гостях упустил победу над "Крыльями Советов", дважды пропустив в компенсированное время. Встреча на "Солидарность-Арене" в Самаре завершилась со счетом 3:3. Решающий мяч волжане забили с пенальти на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.
Во время флеш-интервью после финального свистка Галактионов в нецензурной форме охарактеризовал работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым, за что ему грозит дисквалификация. По итогам 16 туров команда Михаила Галактионова замыкает восьмерку сильнейших, одержав 6 побед и набрав 25 очков.
Губерниев – о бойкоте Дзюбы: это бравада. Простите, Артем, но я вам не верю
Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы от общения с представителями СМИ.
Фото: "Матч ТВ"