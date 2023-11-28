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Агент Боржеса — об уходе своего клиента из клуба: ничего не знаю. Спросите это у "Краснодара"

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Хелсио Алиск, представляющий интересы хавбека "Краснодара" Кади Боржеса, прокомментировал уход своего клиента из команды.
Фото: ФК "Краснодар"
"Может ли Кади покинуть "Краснодар" зимой? Ничего не знаю. Спросите это у "Краснодара", — сказал Алиск "РБ Спорт".

В сезоне-2023/24 Боржес сыграл 21 матч. За это время 27-летний бразилец забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Соглашение футболиста с "Краснодаром" рассчитано до конца июня 2026 года. Портал Transfermakt оценивает игрока в 3,5 миллионов евро.

Краснодар Боржес Российские трансферы
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