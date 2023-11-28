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Защитник "Ростова" Лангович: Карпин — профессор. Он лучший в своем деле

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Игрок "Ростова" Андрей Олегович оценил уровень своего главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
"Я просто скажу, что Валерий Георгиевич — профессор. Он лучший в своем деле и знает все до мелочей. Как по мне, равных ему нет", — приводит слова Ланговича "РБ Спорт".

Карпин возглавляет "Ростов" с марта 2022 года. В предыдущем сезоне желто-синие заняли четвертое место, набрав 53 очка. Сейчас "южане" находятся на 10-й строчке с 20 очками на счету. Контракт российского специалиста с командой заканчивается 31 мая 2026 года.

Ростов Лангович Карпин
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