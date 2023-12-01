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Тюкавин: нравится работа с Личкой в "Динамо" - рабочие отношения, можем порубиться в приставку

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Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, нравится ли ему работать с чешским главным тренером Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо"
- Мне нравится работа с Личкой. Рабочие отношения. Можем порубиться в приставку, - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Ранее официальный телеграм-канал московского "Динамо" объявил о продлении соглашения с воспитанником клуба - 21-летним нападающим Константином Тюкавиным. Новый контракт Тюкавина действует до конца сезона-2027/2028, в нём предусмотрена опция выкупа только для зарубежных клубов.

Динамо Личка Тюкавин
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