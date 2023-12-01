- Почему иностранцам можно говорить всё, что угодно? Абаскаль приходит и говорит: "Желтая карточка повлияла на всё". А мы сидим и хаваем. Если бы русский тренер пришел и сказал такое, то ему… Вот "Локомотив", например, ошибся. Привел иностранца, который потом даже "Манчестер Юнайтед" развалил. Люди что сделали? Спокойненько закончили и уехали. Никакого шума. Задача - не выстроить какую?то систему, а быстро и четко обанкротить этот клуб и свалить, - заявил Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".
С июня 2022 года московский "Спартак" возглавляет испанский главный тренер Гильермо Абаскаль. 34-летний специалист время от времени критикует судейство.
В июле 2021 года руководителем московского "Локомотива" по спорту и развитию стал немец Ральф Рангник, до того работавший на аналогичной должности в системе клубов "Ред Булл", а еще раньше возглавлявший в качестве главного тренера "РБ Лейпциг". Через несколько месяцев Рангник добился увольнения наставника "Локо" Марко Николича и привел в клуб немецких тренеров, с которыми результаты клуба значительно ухудшились. В ноябре 2021 года функционер оставил "железнодорожников" и возглавил в качестве временного главного тренера "МЮ", с которым также не добился успехов.
Быстров: задача иностранцев в РПЛ - не выстроить какую-то систему, а обанкротить клуб и свалить
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров высказался о действиях зарубежных специалистов и функционеров в РПЛ.
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