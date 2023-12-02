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Агент: от "Спартака" интерес к Тюкавину был. Но встречаться не значит жениться

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Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, что "Спартак" проявлял интерес к футболисту.
Фото: ФК "Динамо"
"От "Спартака" интерес к Косте был. Но встречаться не значит жениться. Этот вариант для Кости был исключен. Он с детства в "Динамо" и для него ромбик с буквой "Д" не пустой звук. Поэтому "Спартак" мы даже не рассматривали", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, вчера, 1 ноября, столичное "Динамо" объявило о продлении контракта с форвардом Константином Тюкавиным. Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона 2027/2028. 21-летний воспитанник клубной академии "бело-голубых" в текущем сезоне записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач в 21 матче за столичный клуб во всех турнирах.

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