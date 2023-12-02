– Будем ли запускать проверку? Может быть, запустим. Только в сторону тех, кто раскручивает эту ситуацию. Проанализируем ее еще раз, но уже постфактум, с холодной головой. Вы же видите: если клубы не пошли в драку между собой, значит, ничего не было, – цитирует Каманцева "Матч ТВ".
2 декабря "Пари Нижний Новгород" в компенсированное время вырвал победу в домашнем матче 17-го тура чемпионата России у екатеринбургского "Урала". Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу волжан. Автором победного гола в составе "Пари НН" стал полузащитник Никита Каккоев, который отличился на 91-й минуте.
В день игры журналист Иван Карпов сообщил о том, что главный судья встречи Евгений Турбин подозревается в получении взятки в сумме 5 млн рублей за обеспечение положительного результата для "Урала". В Российском футбольном союзе сообщили, что не располагают информацией о подозрительных ставках на матч между "Пари НН" и "Уралом", несмотря на некоторое движение коэффициентов в линии букмекерских контор.
Каманцев – о возможной взятке Турбину: если клубы не пошли в драку между собой, значит, ничего не было
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев не исключил проведение проверки в отношении лиц, распространивших информацию о взятке главному судье матча "Пари НН" – "Урал" (1:0) Евгению Турбину.
Фото: РФС