– Есть регламент, который готовила РПЛ. Там изложены все условия, когда матч может быть проведен, а когда не может, когда перенос возможен, а когда нет. Нужно придерживаться регламента. Возможно, он не совершенен, но менять его за час до матча никто не может, потому что должны соблюдаться все процедуры, – цитирует Митрофанова "Матч ТВ".
Ранее комментатор и журналист "Матч ТВ" Тимур Журавель в своем Telegram-канале сообщил, что Российская Премьер-Лига не вправе переносить игры без санкции со стороны Российского футбольного союза. Он отметил, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин звонил генсеку РФС Максиму Митрофанову с просьбой перенести выездной матч 17-го тура чемпионата России против ЦСКА, однако получил отказ.
Митрофанов: РФС не может переносить матчи РПЛ, так как есть регламент, который никто не может менять за час до игры
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что матчи 18-го тура чемпионата России состоятся в запланированные сроки в декабре.
Фото: РФС