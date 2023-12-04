Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
ЗенитЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
3 - 2 3 2
Брайтон энд Хоув АльбионЗавершен
Ливерпуль
4 - 3 4 3
ФулхэмЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Астон ВиллаЗавершен
Вест Хэм Юнайтед
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Сити
3 - 3 3 3
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
0 - 0 0 0
АлавесЗавершен
Альмерия
0 - 0 0 0
БетисЗавершен
Севилья
1 - 1 1 1
ВильярреалЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
Атлетико2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
1 - 1 1 1
БолоньяЗавершен
Удинезе
3 - 3 3 3
ВеронаЗавершен
Фиорентина
3 - 0 3 0
СалернитанаЗавершен
Сассуоло
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Наполи
0 - 3 0 3
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Аугсбург
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 2 0 2
ПСЖЗавершен
Монако
2 - 0 2 0
МонпельеЗавершен
Тулуза
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Брест
3 - 0 3 0
КлермонЗавершен
Лилль
2 - 0 2 0
МецЗавершен
Марсель
2 - 0 2 0
Ренн2 тайм

Митрофанов: РФС не может переносить матчи РПЛ, так как есть регламент, который никто не может менять за час до игры

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что матчи 18-го тура чемпионата России состоятся в запланированные сроки в декабре.
Фото: РФС
– Есть регламент, который готовила РПЛ. Там изложены все условия, когда матч может быть проведен, а когда не может, когда перенос возможен, а когда нет. Нужно придерживаться регламента. Возможно, он не совершенен, но менять его за час до матча никто не может, потому что должны соблюдаться все процедуры, – цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

Ранее комментатор и журналист "Матч ТВ" Тимур Журавель в своем Telegram-канале сообщил, что Российская Премьер-Лига не вправе переносить игры без санкции со стороны Российского футбольного союза. Он отметил, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин звонил генсеку РФС Максиму Митрофанову с просьбой перенести выездной матч 17-го тура чемпионата России против ЦСКА, однако получил отказ.

РФС РПЛ Митрофанов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится