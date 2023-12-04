Metaratings: в "Спартаке" примут решение по возможному увольнению Абаскаля в конце декабря

Решение о продолжении или прекращении работы со "Спартаком" главного тренера Гильермо Абаскаля будет принято в конце декабря 2023 года, сообщают СМИ. По данным источника, этот вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров красно-белых.
По итогам 17 туров РПЛ "Спартак" с 27 набранными очками в 17 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице. В выездной встрече 17 тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" красно-белые потерпели поражение со счетом 1:2, при этом 34-летний главный тренер Гильермо Абаскаль получил прямую красную карточку за акцентированный толчок соперника двумя руками. Как считает судейский эксперт Игорь Федотов, испанскому специалисту грозит до шести матчей дисквалификации.
Источник: Metaratings.ru
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По данным СМИ, на заседании совета директоров "Спартака" в конце 2023 года будет поставлен вопрос о дальнейшем сотрудничестве с главным тренером Гильермо Абаскалем.
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