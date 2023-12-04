– Насколько серьезно повреждение Лаксальта? Думаю, в этом году Диего больше не сыграет, к сожалению. Почему заменил Тюкавина? Он почувствовал проблемы с подколенным сухожилием, начал ощущать усталость. Во втором тайме он хорошо двигался, я не хотел рисковать. Я оставил его на поле на 15 минут. Есть хороший игрок – Федор Смолов, который может его заменить. У него были моменты, он их не использовал. Здорово, что у тренера есть такой выбор, – заявил Личка в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".
5 декабря "Динамо" дома одержало минимальную победу в заключительном матче 17-го тура чемпионата России над казанским "Рубином" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард "бело-голубых" Константин Тюкавин, который отличился на 25-й минуте. Защитник "Динамо" Диего Лаксальт получил травму и был заменен на 65-й минуте встречи на нападающего Федора Смолова. В нынешнем сезоне 30-летний уругваец сделал 4 ассиста в 17 играх за московскую команду.
Личка: в этом году Лаксальт больше не сыграет за "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал травму защитника Диего Лаксальта, которую 30-летний уругваец получил в матче 17-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"