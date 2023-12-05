"Отличный парень. Он нас кормит, ха-ха. Уже два раза угощал пловом. Потрясающе! Наверное, надо переходить на его питание, ха-ха. Видите, какая статистика у него. На самом деле, он большой молодец. Пусть продолжает в том же духе", — приводит слова Чалова Sport24.
Файзуллаев перешел в армейский клуб минувшим летом. Полузащитник покинул родной "Пахтакор" за 500 тысяч евро. В футболке красно-синих узбекский футболист выходил 17 раз. За это время 20-летний игрок забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач. ЦСКА с Аббосбеком в составе находится на пятом месте, набрав 28 очков в 17 матчах.
Чалов: Файзуллаев угощает нас пловом. ЦСКА нужно переходить на его питание. Видите, какая у него статистика
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов высказался о своем одноклубнике Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: ПФК ЦСКА