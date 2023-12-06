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Тюкавин: образец для меня – Тюкавин. В детстве и даже сейчас нравится Роналду

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Форвард "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос, кто из футболистов является для него образцом для подражания в России и за рубежом.
Фото: ФК "Аль-Наср"
– Кто для меня пример для подражания в России? Образец для меня – Тюкавин. Кто пример из иностранцев? Особо не слежу за конкретными иностранными футболистами. В детстве и даже сейчас нравится Криштиану Роналду, но он уже заканчивает карьеру. Поэтому не слежу за его игрой так, как раньше, – цитирует Тюкавина Sport24.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах чемпионата и Кубка России в составе "Динамо", отметившись 9 голами и 5 ассистами. В минувший вторник, 5 декабря, 21-летний форвард "бело-голубых" удостоился награды премии "Первая пятерка", которую вручают лучшему молодому футболисту не старше 21 года.

По итогам 17-ти сыгранных туров чемпионата России команда Марцела Лички замыкает тройку сильнейших клубов страны, набрав 31 очко. "Динамо" отстает на 2 очка от идущего вторым "Зенита" и на 4 очка от лидирующего в РПЛ "Краснодара". В заключительном матче 2023 года "белго-голубые" в воскресенье, 10 декабря, в гостях встретятся с воронежским "Факелом".

Динамо Тюкавин Роналду
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