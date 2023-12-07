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Канчельскис: у Пиняева нет никаких шансов попасть в “Манчестер Юнайтед”. Зачем он там?

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Бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед” Андрей Канчельскис высказался о шансах вингера “Локомотива” Сергея Пиняева перейти в стан “манкунианцев”.

Фото: "Матч ТВ"
– Нет у него никаких больших шансов попасть туда. Пиняев там зачем? Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в “МЮ”, но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет.

Ранее российский полузащитник Сергей Пиняев несколько раз был на стажировке в английском “Манчестер Юнайтед”.

Напомним, 19-летний Пиняев является игроком московского “Локомотива” с января 2023 года. Его действующее соглашение с “железнодорожниками” рассчитано до июня 2026 года. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 24 матчах. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

Источник: Sport24

Канчельскис Манчестер Юнайтед Пиняев Локомотив
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