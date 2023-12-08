– Неуравновешенный футболист пролетел мимо тренера в 2–3 метрах – испанцу было достаточно посмотреть на него как на дурака и обратить внимание судьи на эпизод. Ничего бы дальше не было. Но тренер "Спартака" решил поступить иначе. С таким же успехом можно гоняться и за собаками на улице. Ты наставник команды – зачем опускаться до таких вещей? Но даже за это не стоило его наказывать больше чем на одну игру, – цитирует Червиченко RT.
3 декабря "Спартак" в гостях уступил "Ахмату" (1:2) в 17-м туре РПЛ и опустился на 7-е место в таблице. На 34-й минуте встречи произошел резонансный инцидент. Хавбек грозненцев Бернард Бериша в рамках празднования гола в ворота "красно-белых" разбежался и двумя ногами прыгнул в техническую зону главного тренера гостей Гильермо Абаскаля. Возмущенный испанский специалист толкнул легионера "Ахмата" в спину, за что был наказан красной карточкой. Бериша ограничился предупреждением со стороны главного судьи игры Евгения Кукуляка.
Позднее Абаскаль принес извинения российскому футболу за свои действия. По итогам заседания КДК РФС наставник "Спартака" получил 3-матчевую дисквалификацию, одну из этих игр – условно.
В субботу, 9 декабря, "Спартак" на своем поле примет самарские "Крылья Советов" в своем заключительном матче 2023 года в рамках 18-го тура РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля идет 7-й в таблице, набрав 27 очков. Волжане с 29 очками располагаются на 4-й строчке. Стартовый свисток сочинца Павла Кукуяна на стадионе "Открытие Банк Арена" раздастся в 14:00 по местному времени.
Червиченко: Абаскалю достаточно было посмотреть на Беришу как на дурака
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал дисквалификацию главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля за толчок полузащитника "Ахмата" Бернарда Бериши.
Фото: "Матч ТВ"