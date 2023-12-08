– Люди в "Спартаке" сходят с ума от количества денег, которые оказались в их распоряжении. Надо быть попроще. У них состав один из лучших в лиге. Что им спортивный директор сегодня будет делать? Продавать или покупать?
А если Абаскаля весной уволят? Что тогда даст спортивный директор? Я не могу дать объяснение подобным шагам. Есть люди, которые формируют команду на футбольном поле, есть те, кто формируют коллектив внутри. За 20 лет стали один раз чемпионами, – цитирует Заварзина "Матч ТВ".
Напомним, Хавьер Рибалта работал спортивным директором санкт-петербургского "Зенита" с 2018 по 2021 годы. В октябре нынешнего года 43-летний испанский специалист ушел с аналогичной должности во французском "Марселе". Минувшей ночью экс-менеджер "сине-бело-голубых" приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где его встретил сотрудник службы безопасности "Спартака".
Сам Рибалта рассказал, что приехал в Москву в отпуск. Накануне инсайдер Иван Карпов написал в своем Telegram-канале сообщил, что испанец близок к назначению на пост спортивного директора "красно-белых", которую в настоящее время занимает гражданин Великобритании Пол Эшуорт.
Заварзин – о приглашении Рибалты: люди в "Спартаке" сходят с ума от количества денег в их распоряжении
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин раскритиковал руководство "красно-белых" за возможное приглашение Хавьера Рибалты на пост спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Спартак"