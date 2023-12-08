Франко Камоцци, работавший ранее в московском "Спартаке", прокомментировал слухи об интересе к Эдуарду Сперцяну со стороны "Ювентуса".
"Я думаю, Сперцяну стоит покинуть "Краснодар" зимой, если "Ювентус" придет за ним. Но, наверное, руководство клуба так просто его не отпустит. Ведь "Краснодар" борется за чемпионство", – заявил Камоцци в беседе с журналистами.
Туринский "Ювентус", занимающий на данный момент второе место в чемпионате Италии, испытывает кадровые проблемы в центре поля. Напомним, что два центральных полузащитника "Юве" - Поль Погба и Николо Фаджоли - дисквалифицированы на длительный срок из-за употребления допинга и нарушения регламента о ставках соответственно. В связи с этим "Ювентус" ищет варианты усиления средней линии зимой, а Сперцян называется различными СМИ в качестве одного из кандидатов.
В нынешнем сезоне на счету Эдуарда Сперцяна 8+3 в 17-ти матчах чемпионата. Трансферная стоимость армянского полузащитника "Краснодара", по данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци - о трансфере Сперцяна: если "Ювентус" придет за ним, надо уходить. Но "Краснодар" борется за чемпионство
Бывший помощник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци дал совет полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну касательно продолжения карьеры.
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"