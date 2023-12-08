"Настоящей звездой команды был Митрюшкин, вратарь. Крутой кипер, миллион раз нас спасал. А Саша [Головин] в какой-то период резко прибавил, вырос как игрок и заслужил", — сказал Якуба.
Российский полузащитник Головин стал игроком французской команды летом 2018 года. Ранее он представлял московский ЦСКА, воспитанником которого и является. В нынешнем сезоне спортсмен трижды признавался лучшим игроком месяца в своём клубе.
Источник: "Чемпионат".
Якуба: настоящей звездой среди юношей был Митрюшкин, Головин потом резко прибавил
Бывший футболист юношеской сборной России Денис Якуба вспомнил полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: РФС