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Якуба: настоящей звездой среди юношей был Митрюшкин, Головин потом резко прибавил

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Бывший футболист юношеской сборной России Денис Якуба вспомнил полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: РФС
"Настоящей звездой команды был Митрюшкин, вратарь. Крутой кипер, миллион раз нас спасал. А Саша [Головин] в какой-то период резко прибавил, вырос как игрок и заслужил", — сказал Якуба.

Российский полузащитник Головин стал игроком французской команды летом 2018 года. Ранее он представлял московский ЦСКА, воспитанником которого и является. В нынешнем сезоне спортсмен трижды признавался лучшим игроком месяца в своём клубе.

Источник: "Чемпионат".

Якуба Головин Монако
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