– Мы будем удивлять! Будут большие трансферы на вход? Да, конечно. Обязательно! Сейчас ведутся переговоры. Конкретно не могу сказать, кого мы будем приглашать и с кем будем прощаться. Осталось совсем немного времени, скоро станет известно, – приводит слова Мелик?Гусейнова Metaratings.
На данный момент "Пари НН" с 24 очками располагается на 9-й строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. В субботу, 29 декабря, команда Сергея Юрана с минимальным счетом в гостях уступила действующему чемпиону страны "Зениту" (0:1), несмотря на отсутствие ряда важных футболистов из-за болезней и дисквалификации.
Гендиректор "Пари НН" Мелик-Гусейнов – о зимних трансферах: мы будем удивлять!
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик?Гусейнов ответил на вопрос, чего ожидать от поволжского клуба на трансферном рынке во время зимней паузы.
Фото: ФК "Пари НН"