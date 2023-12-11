– "Динамо" действительно связалось с "Аданой Демирспор" по Гравийону, – цитирует Амаара "Матч ТВ".
Ранее французское издание RMC Sport сообщило, что московское "Динамо" предложило турецкому клубу "Адана Демирспор" 5 млн евро за центрального защитника сборной Гваделупы Эндрю Гравийона. Отмечалось, что "бело-голубые" рассчитывают оформить сделку по переходу 25-летнего гваделупского футболиста зимой.
Гравийон является воспитанником миланского "Интера". В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах за "Адану Демирспор", отметившись голом и результативной передачей. В майке сборной Гваделупы он забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас в 15 играх. Рыночная стоимость Гравийона оценивается порталом Transfermarkt в 4,3 млн евро.
Агент: "Динамо" действительно связалось с "Аданой Демирспор" по Гравийону
Мохамед Амаар, агент центрального защитника "Аданы Демирспор" Эндрю Гравийона, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского "Динамо".
Фото: ФК "Адана Демирспор"