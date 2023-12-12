- Согласен ли я с тем, что у Романа не все получается в "Ростове"? Естественно, согласен. Почему? Мне на это сложно ответить, потому что я не нахожусь в процессе. Это больше вопрос к тренерскому штабу "Ростова". Может ли Акбашев уехать в аренду? Роман - не чемодан, чтобы ездить, это раз. Второе - лучше это задать руководству футбольного клуба "Ростов".
Роман Акбашев, играющий на позиции атакующего полузащитника, перебрался в "Ростов" минувшим летом на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение до 30 июня 2025 года. 32-летний хавбек провел в составе ростовчан 6 матчей в российской Премьер-лиге и 6 игр в текущем розыгрыше Кубка России, в которых получил две желтые карточки и пока не отметился никакими голевыми действиями. Напомним, в прошлом сезоне, выступая за воронежский "Факел", Акбашев оформил 8+4 по системе гол плюс пас в 34 встречах.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: согласен, что у Акбашева не все получается в "Ростове"
Футбольный агент хавбека "Ростова" Романа Акбашева Александр Клюев прокомментировал игру своего клиента в этом сезоне.
Фото: РИА Новости