Представитель 28-летнего форварда "Ростова" Николая Комличенко Александр Клюев оценил вероятность заключения следующего контракта игрока с жёлто-синими. Действующее соглашение Комличенко действует до конца июня 2026 года, на момент окончания срока его действия футболисту исполнится 31 год.
- Думаю ли я, что это последний контракт Комличенко с "Ростовом"? Нет, я так не думаю. За подробностями набирайте в футбольный клуб "Ростов", - передаёт слова Клюева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Николай Комличенко провёл за "Ростов" 18 матчей во всех турнирах. В них нападающий забил 4 гола и выполнил 3 результативных передачи.
Агент Комличенко: не думаю, что это последний контракт Николая с "Ростовом"
Агент нападающего "Ростова" Николая Комличенко Александр Клюев ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве игрока с клубом по завершении текущего контракта.
Фото: ФК "Ростов"