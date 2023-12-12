Отец Александра Кокшарова, выступающего за "Краснодар", Эдуард Кокшаров прокомментировал итоги первой половины сезона и поделился ожиданиями от весенней части.
"Александр в первой части сезона особо даже не играл. Мне как непрофессионалу казалось, что он сыграл в этих матчах неплохо, но профессиональную оценку его игры даст тренерский штаб. В любом случае, у молодых игроков всегда так: чем больше игр — тем больше опыта, начинают прогрессировать. Если весной он больше будет выходить на поле, то Александр начнёт прогрессировать" - цитирует отца форварда "Краснодара" источник.
18-летний Кокшаров, родившийся в Словении, только в этом сезоне присоединился к основному составу "Краснодара". На данный момент он является дублером Джона Кордобы на позиции центрального нападающего. В первой половине сезона Кокшаров записал на свой счет 2+1 в девяти матчах. Оба гола были забиты в Кубке.
Источник: Metaratings.ru
Отец форварда "Краснодара" Кокшарова: чтобы прогрессировать, Александру нужно больше играть
Отец воспитанника "Краснодара" Александра Кокшарова поделился мнением о перспективах сына в основном составе "быков".
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"