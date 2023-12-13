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Агент Арбузова: определимся и уедем в аренду, в ЦСКА мы точно не останемся

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Агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова рассказал о том, что в январе его клиент отправится в аренду.
Фото: ФК ЦСКА
"Варианты для Ярослава искать не буду, так как они уже есть. Посмотрю - куда, определимся и уедем в аренду. В ЦСКА мы точно не останемся. Какие варианты? Без комментариев", - цитирует Алексея Сафонова Metaratings.

Арбузов является воспитанником московского ЦСКА. 19-летний игрок провел за основную команду четыре матча, два из которых в кубке России. В кубковой встрече с "Оренбургом" Ярослав отличился забитым мячом, матч закончился со счетом 6:0 в пользу "армейцев". Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года и может быть продлен еще на один сезон.

ЦСКА Арбузов
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