"Варианты для Ярослава искать не буду, так как они уже есть. Посмотрю - куда, определимся и уедем в аренду. В ЦСКА мы точно не останемся. Какие варианты? Без комментариев", - цитирует Алексея Сафонова Metaratings.
Арбузов является воспитанником московского ЦСКА. 19-летний игрок провел за основную команду четыре матча, два из которых в кубке России. В кубковой встрече с "Оренбургом" Ярослав отличился забитым мячом, матч закончился со счетом 6:0 в пользу "армейцев". Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года и может быть продлен еще на один сезон.
Агент Арбузова: определимся и уедем в аренду, в ЦСКА мы точно не останемся
Агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова рассказал о том, что в январе его клиент отправится в аренду.
Фото: ФК ЦСКА