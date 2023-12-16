"Возвращение в ЦСКА? Вадим с удовольствием играл бы в ЦСКА, но он не нужен Федотову. Да и с молодёжью тренер ЦСКА не работал", — сказал Сафонов.
21-летний Карпов первую часть сезона провёл в составе "Уфы" во Второй лиге. В восьми матчах за команду он провёл на поле 410 минут, не отметившись результативными действиями. Его аренда с командой из Башкортостана рассчитана до 31 декабря 2023 года.
Источник: "Чемпионат".
Агент Карпова: Вадим с удовольствием играл бы за ЦСКА, но он не нужен Федотову
Алексей Сафонов, агент защитника ЦСКА Вадима Карпова, рассказал, что игрок не нужен главному тренеру команды Владимиру Федотову.
Фото: РИА Новости