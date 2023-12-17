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Руслан Магаль считает, что его трансферная стоимость составляет 1 миллион евро

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Защитник воронежского "Факела" выразил несогласие со своей трансферной стоимостью на портале Transfermarkt.
Фото: ФК "Факел"
"Моя текущая стоимость на Transfermarkt - 400 тыс евро? Вообще бы не стал на этот портал равняться. Кажется, больше должна быть. Сколько? Пусть будет 1 млн евро", - цитирует Магаля "Матч ТВ".

В текущем сезоне Магаль провел за "Факел" 22 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя голевыми передачами. Ранее 32-летний защитник также выступал за московское "Торпедо" и калининградскую "Балтику". Контракт игрока с воронежцами рассчитан до лета 2024 года.

Магаль Факел
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