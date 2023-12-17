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Быстров: я предвидел, что "Зенит" не будет на первом месте

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Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров не удивился отсутствию "зимнего чемпионства" подопечных Сергея Семака.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Экс-игрок "Зенита", "Спартака" и сборной России назвал предсказуемыми итоги первой части сезона 2023/24.

"Я предвидел, что "Зенит" не будет на первом месте перед зимней паузой. Невозможно всегда лидировать, да и другие клубы должны навязывать конкуренцию. Но главный фаворит — всегда "Зенит", - сказал Быстров в беседе с журналистами.

После 18-ти туров чемпионата "Зенит" набрал 36 очков, отстав от лидирующего "Краснодара" на два очка. Таким образом питерцы рискуют впервые за шесть сезонов уступить чемпионство, которое доставалось им пять лет подряд.

Чемпионат России возобновляется для "Зенита" 3-го марта домашним матчем со "Спартаком".

Источник: "Sport 24"

Быстров Зенит
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