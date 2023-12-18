"Я всецело отдан "Локомотиву" и думаю, что они могут бороться даже не за медали, а за чемпионство. Но компания в этом году в борьбе за "золото" превосходная", — сказал Губерниев.
Московская команда по итогам 18 туров чемпионата России набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Железнодорожники отстают от первого места на семь очков.
Источник: Metaratings.
Губерниев: "Локомотив" может бороться за чемпионство в РПЛ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, являющийся болельщиком "Локомотива", считает, что московская команда может побороться за победу в РПЛ.
Фото: Денис Гладков / Матч ТВ