- Слухи про "Спартак", "Динамо" и про то, что я прервал переговоры? Не было, чтобы я прерывал. Всё это было не настолько конкретно. Да были разговоры, интерес, со мной немножечко связывались, но не более. У меня есть клуб, где я работаю. Мне здесь комфортно. Чтобы что-то менять, нужно предложение, от которого трудно отказаться, - рассказал Осинькин в интервью ютуб-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.
58-летний главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин работает с волжанами с июля 2020 года, при этом самарский клуб в трансферные окна часто теряет своих лидеров, после чего наставнику приходится создавать новый боеспособный костяк команды. В текущем сезоне "Крылья" занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков в 18 матчах. Ранее появлялась информация об интересе к Осинькину со стороны московских "Динамо" и "Спартака".
Осинькин: "Спартак" и "Динамо" со мной немножечко связывались
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал об интересе со стороны московских клубов.
Фото: ПФК "Крылья Советов"