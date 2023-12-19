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Быстров: у руководства "Спартака" нет амбиций, пришли - и мычат. Не могут спокойно решить вопрос с Джикией

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Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров раскритиковал руководство клуба за затягивание вопроса с защитником Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"
- Нет амбиций, пришли - и мычат. Не могут спокойно решить вопрос с Джикией. Это многолетний капитан, но начинают юлить. А всё довольно просто. Либо предлагаете контракт, который его не устраивает - и объявляете об этом. Либо объявляете о том, что не сошлись в условиях, Джикия покидает клуб. Но до последнего юлят, утаивают, замалчивают. Нужно решать давным-давно, полгода осталось, - цитирует Быстрова "РБ Спорт".

30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне потерял место в основном составе красно-белых, сыграв в осенней части сезона в 9 матчах без результативных действий. Последний матч Джикии в чемпионате России датирован 2 сентября.

Контракт Георгия с красно-белыми истекает в июне 2024 года. Ранее генеральный директор "Спартака" Олег Малышев заявлял, что переговоры по продлению контракта Джикии пройдут.

Спартак Быстров Джикия Российские трансферы
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