- Нет амбиций, пришли - и мычат. Не могут спокойно решить вопрос с Джикией. Это многолетний капитан, но начинают юлить. А всё довольно просто. Либо предлагаете контракт, который его не устраивает - и объявляете об этом. Либо объявляете о том, что не сошлись в условиях, Джикия покидает клуб. Но до последнего юлят, утаивают, замалчивают. Нужно решать давным-давно, полгода осталось, - цитирует Быстрова "РБ Спорт".
30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне потерял место в основном составе красно-белых, сыграв в осенней части сезона в 9 матчах без результативных действий. Последний матч Джикии в чемпионате России датирован 2 сентября.
Контракт Георгия с красно-белыми истекает в июне 2024 года. Ранее генеральный директор "Спартака" Олег Малышев заявлял, что переговоры по продлению контракта Джикии пройдут.
Быстров: у руководства "Спартака" нет амбиций, пришли - и мычат. Не могут спокойно решить вопрос с Джикией
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров раскритиковал руководство клуба за затягивание вопроса с защитником Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"